Στο κινεζικό πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, οι φοιτητές έχουν φτιάξει ένα είδος φρουρίου με ξύλα από μπαμπού, θρανία, καρέκλες και ομπρέλες.

Οι φοιτητές έχουν δημιουργήσει και καταπέλτη από ξύλα με τον οποίο εκσφενδονίζουν κάθε λογής αντικείμενα προς τους αστυνομικούς ενώ κάποιοι άλλοι έχουν τόξα και σημαδεύουν με βέλη. Η αστυνομία χαρακτήρισε το πανεπιστήμιο «εργοστάσιο όπλων».

VIDEO: Hong Kong students are using a novel arsenal of weapons to defend themselves and attack police, from bow and arrows looted from sports departments to giant makeshift catapults pic.twitter.com/wbXIj2SLBU

— AFP news agency (@AFP) 14 Νοεμβρίου 2019