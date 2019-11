Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι φορώντας γαλότσες επισκέφτηκε στη Βενετία, ενώ σε κάποιες φωτογραφίες διακρίνεται ο 83χρονος πρώην πρωθυπουργός να είναι υποβασταζόμενος για να μην πέσει.

Η Βενετία, που εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα στην ιστορία της που την έπληξε την Τρίτη, προετοιμάζεται και για νέα επεισόδια του ίδιου φαινομένου, την ώρα που η κυβέρνηση της Ιταλίας αναμένεται να κηρύξει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

Οι περίπου 50.000 κάτοικοι του κέντρου της Βενετίας, η οποία έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, ξύπνησαν την Πέμπτη υπό τον ήχο σειρήνων. Τα νερά στην πόλη ανέβηκαν στο τρίτο επίπεδο, ένα λιγότερο από την Τρίτη το απόγευμα όταν η πλημμυρίδα έφτασε τα 184 εκατοστά, το μεγαλύτερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1966, όταν είχε φτάσει τα 194 εκατοστά.

Ακόμη ένα επεισόδιο πλημμυρίδας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 10:50 τοπική ώρα, το οποίο όμως δεν ξεπέρασε τα 125 εκατοστά, με τον επόμενο σημαντικό συναγερμό να αναμένεται αύριο Παρασκευή στις 11:20 τοπική ώρα, όταν τα νερά αναμένεται να φτάσουν τα 140 εκατοστά, σύμφωνα με το Κέντρο Παρακολούθησης Παλίρροιας της Βενετίας.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε που μετέβη στη Βενετία, συμμετείχε σε συνεδρίαση της νομαρχίας για την αντιμετώπιση της κρίση και στη συνέχεια επισκέφθηκε καταστήματα της πόλης, την οποία επισκέπτονται 36 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Οι αρχές εκτιμούν το κόστος των ζημιών από το φαινόμενο της Τρίτης σε «πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» και προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, αν και πολλά μουσεία και σχολεία παραμένουν κλειστά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος της Ιταλίας, Σέρτζιο Κόστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Water is rising in Saint Mark's Square, Venice. Tourists and camera crews wading trough the water in rubber boots. High tide of about 130 cm expected for 10:50 @dwnews pic.twitter.com/fAJ7xtrMJZ

— Giulia Saudelli (@giuliasaudelli) November 14, 2019