Ο δράστης σκότωσε μια 16χρονη και έναν 14χρονο και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το όπλο του, ένα ημιαυτόματο 45άρι.

Ο ύποπτος, που σήμερα έκλεισε τα 16 του, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αφού έβγαλε το όπλο από το σακίδιό του, άνοιξε πυρ εναντίον των συμμαθητών του και κράτησε την τελευταία σφαίρα για τον εαυτό του, είπε ο Κεντ Ουίτζενερ, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ένδειξη για τα κίνητρα ή την ιδεολογία του», πρόσθεσε ο πράκτορας του FBI Πολ Ντέλακορτ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Εκτός από τους δύο μαθητές που σκοτώθηκαν, άλλοι τρεις, δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών και ένα αγόρι επίσης 14 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

«Πιστεύουμε αυτή τη φορά ότι είναι μόνο ένας ύποπτος αλλά κάνουμε εντατική έρευνα παντού», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της Σάντα Κλαρίτα.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης στο λύκειο Σόγκους, στη Σάντα Κλαρίτα και το σχολείο αποκλείστηκε ενώ η αστυνομία τονίζει με ανάρτηση της στο Twitter ότι ο κόσμος πρέπει να αποφεύγει την περιοχή.

Ο ύποπτος που φέρεται ότι άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο στην κωμόπολη Σάντα Κλαρίτα, στην Καλιφόρνια, εντοπίστηκε από την αστυνομία και «δεν συνιστά πλέον απειλή», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC επικαλούμενο ένα στέλεχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας άνδρας άνοιξε πυρ και οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά.

Υπάρχουν τουλάχιστον έξι και πιθανότατα επτά τραυματίες σύμφωνα με όσα αναφέρει η πυροσβεστική.

Περίπου 2.300 μαθητές φοιτούν στο Λύκειο Σόγκους, το οποίο αποτελείται από περίπου 12 κτίρια.

Οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί γύρω στις 7:40 το πρωί (τοπική ώρα), ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες αναφέρει ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος φέρει τραυματισμό στην κοιλιά.

Στον χώρο του σχολείου εκτυλίχτηκαν σκηνές πανικού. Σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε από το CNN φαίνεται μια γυναίκα να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο. Ορισμένοι από τους τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες έξω από το σχολείο, σε μια έκταση με γρασίδι. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρέθηκε τραυματισμένος στην αίθουσα της χορωδίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times.

Highlands Elementary and Rosedale Elementary in Santa Clarita Valley are also on lockdown. Watch KTLA's live coverage: https://t.co/9cX2rH5GH9 pic.twitter.com/L80JMEP86Z

Ο δράστης περιγράφεται ως ένας ασιατικής καταγωγής άντρας, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα, σύμφωνα με tweet του Σερίφη της περιοχής.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019