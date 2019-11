Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης στο λύκειο Saugus, στη Σάντα Κλαρίτα και το σχολείο έχει αποκλειστεί, ενώ η αστυνομία τονίζει με ανάρτηση της στο Twitter ότι ο κόσμος πρέπει να αποφεύγει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας άνδρας άνοιξε πυρ και οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά.

Υπάρχουν τουλάχιστον έξι και πιθανότατα επτά τραυματίες σύμφωνα με όσα αναφέρει η πυροσβεστική.

Οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί γύρω στις 7:40 το πρωί (τοπική ώρα), ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες αναφέρει ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος φέρει τραυματισμό στην κοιλιά.

Highlands Elementary and Rosedale Elementary in Santa Clarita Valley are also on lockdown. Watch KTLA's live coverage: https://t.co/9cX2rH5GH9 pic.twitter.com/L80JMEP86Z

Ο δράστης περιγράφεται ως ένας ασιατικής καταγωγής άντρας, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα, σύμφωνα με tweet του Σερίφη της περιοχής.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019