Μετά τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ευρώπη, σε μήνυμα του για την επέτειο της ίδρυσης του ψευδοκράτους.

«Κανείς και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέπει τους Τουρκοκυπρίους σε δέσμιους των παιχνιδιών των Ελληνοκυπρίων».

#BREAKING No one, especially European Union, has right to turn Turkish Cypriots into prisoners of Greek Cypriot games, Turkish president says — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 14, 2019

«Οι τουρκικές προσπάθειες για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στην Κύπρο δεν βρίσκουν ανταπόκριση στην νότια πλευρά», ανέφερε ο Ερντογάν.

#BREAKING Turkish efforts for just, sustainable political solution on Cyprus not reciprocated on southern side, says President Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 14, 2019

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σφετεριστεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στις πηγές των υδρογονανθράκων».

#BREAKING Erdogan says will never allow anyone usurp Turkish Cypriots' rights on hydrocarbon resources — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 14, 2019

«Ως μέρος των ιστορικών και συμβατικών καθηκόντων μας, η Τουρκία θα κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια για να κρατήσει τη σημαία της “Βορείας Κύπρου” στις θάλασσες, στους αιθέρες και το έδαφος», κατέληξε ο Ερντογάν.