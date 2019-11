Το βίντεο το οποίο εκδόθηκε από την ανώτατη θρησκευτική αρχή της Τουρκίας για να προειδοποιήσει για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου ανάμεσα στα ζευγάρια, δέχθηκε δριμεία κριτική για σεξιστικό περιεχόμενο και για φανερή διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλα.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 6 Νοέμβριο διακρίνεται η γυναίκα να σερβίρει στον άντρα ένα ποτήρι τσάι και στη συνέχεια να του φέρνει δύο κομμάτια κέικ, ενώ αυτός κάθεται σε μία πολυθρόνα χωρίς να τον απασχολεί η παρουσία της.

Στη συνέχεια η γυναίκα κάθεται στον καναπέ και στέλνει μήνυμα στον άντρα της, «εάν μόνο έδινες λίγη παραπάνω προσοχή στη γυναίκα σου!».

Το βίντεο τελειώνει με τον άντρα να κάθεται δίπλα στη γυναίκα και να μοιράζονται το κέικ, ενώ το βίντεο στέλνει το μήνυμα: «Αντί να βλέπεις το κινητό σου. Κοίτα το πρόσωπο της γυναίκας σου».

Όχι σε οικιακές σκλάβες

Το βίντεο προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις και θυμό στα social media αναφορικά με το ρόλο της γυναίκας στην τουρκική κοινωνία, την οποία παρουσιάζει σαν σκλάβα η οποία υπηρετεί τον σατράπη άντρα. Ειδικά από διανοούμενος και ανθρώπους των γραμμάτων δέχθηκε αυστηρή κριτική.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ η Τουρκία κατατάσσεται στη θέση 130 σε σύνολο 149 χωρών αναφορικά με έκθεση για τις φυλετικές διαφορές.

«Η γυναίκα φέρνει το τσάι. Η γυναίκα φέρνει το κέικ. Πότε θα διαλύσουμε εντελώς αυτά τα στερεότυπα; Ειδικά στις μέρες μας... Έχουμε πλέον 2019», έγραψε σ’ ένα tweet η δημοσιογράφος Μενεκσέ Τοκγιάι, στις 6 Νοεμβρίου.

Η διακεκριμένη μυθιστοριογράφος Ελίφ Σαφάκ έγραψε στο twitter, «Αγαπητές νεαρές γυναίκες στην Τουρκία, παρακαλώ αγνοήστε αυτό το εντελώς γελοίο και σεξιστικό βίντεο από τη Διεύθυνση Θρησκευτικών Ζητημάτων για να δείξει δείξει την ιδανική τουρκική οικογένεια (τελικά). Δεν είστε οικιακές σκλάβες. Αρκετά με αυτές τις πατριαρχικές ανοησίες».

Dear young women of Turkey, please just ignore this utterly ridiculous and sexist video posted by the Directorate of Religious Affairs to show an ideal Turkish family (eventually). You are not domestic slaves. Enough of this patriarchal nonsense https://t.co/muxsrzuGML @t24comtr

— Elif Şafak / Elif Shafak (@Elif_Safak) 6 Νοεμβρίου 2019