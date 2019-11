Το ατύχημα συνέβη την Τετάρτη στο Όρεγκον των ΗΠΑ και οδηγός έριξε το σχολικό, στο οποίο επέβαιναν 10 μαθητές σε χαντάκι.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο Σερίφη της Ουάσινγκτον, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τροχαίο ατύχημα το οποίο περιλάμβανε σχολικό λεωφορείο στις οκτώ το πρωί σε περιοχή περίπου 48 χιλιόμετρα δυτικά του Πόρτλαντ.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι, ενώ επέβαιναν 12 άτομα, ανάμεσα στα οποία ο 20χρονος οδηγός, ένας ενήλικος συνοδός και 10 παιδιά ηλικίας 10-16 ετών.

«Ειλικρινά ένιωθα ότι το λεωφορείο θ’ ανατραπεί», δήλωσε μία μαθήτρια. Κουνιόμασταν, προσπαθούσα να δω ότι όλοι είναι εντάξει», είπε μία 16χρονη μαθήτρια.

Ακόμα προσέθεσε ότι το λεωφορείο προσέκρουσε σ’ ένα μικρό δέντρο πριν πέσει στο χαντάκι.

«Όλα συνέβησαν σε μία στιγμή, άκουσα το συνοδό να λέει “προσέξτε, προσέξτε”».

Βίντεο από το γραφείο του σερίφη δείχνει τη στιγμή που το λεωφορείο πέφτει στο χαντάκι δημοσίευσε το γραφείο του Σερίφη.

