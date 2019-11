Το πλοίο επέστρεψε γρήγορα στο ολλανδικό λιμάνι Βλάαρντινγκεν, όπου περιμέναν περίπου 20 ασθενοφόρα.

Δύο από τους μετανάστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προληπτικα΄για νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιποι 23 εξετάστηκαν από γιατρούς στο λιμάνι και στη συνέχεια τους παρέλαβε η αστυνομία.

Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά χρησιμοποιήθηκαν για έρευνα και τον εντοπισμό πιθανόν και άλλων λαθρεπιβατών στο πλοίο, δεν βρέθηκε όμως τίποτα.

#BREAKING : Vlaardingen , Netherlands - 25 illegal immigrants discovered in a refrigerated container on the DFDS Britannia Seaways freight ferry .The ship was was en route to England, but returned after the discovery .#Vlaardingen

