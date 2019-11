Το αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Οι 347 επιβάτες και τα 18 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς, δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με το straitstimes.com, δήλωσε ότι είδε να βγαίνει φωτιά από τον κινητήρα.

Footage from inside Philippine Airlines Flight 113 shared with me from the woman who shot this, she says she started praying and that’s when the plane banked back to LAX. @KFIAM640 pic.twitter.com/NnNC68cgsa

— Kris Ankarlo (@KrisAnkarlo) 21 Νοεμβρίου 2019