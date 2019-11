Η Μισέλ Ομπάμα είναι υποψήφια για Grammy στην κατηγορία «καλύτερο άλμπουμ προφορικού λόγου», για την ηχητική έκδοση του βιβλίου της «Becoming».

Υποψήφιος στην ίδια κατηγορία είναι και ο Ελληνοαμερικανός μουσικός, Έρικ Αλεξανδράκης, για το άλμπουμ του «I.V. Catalonia: 20 years as a two time cancer survivor», το οποίο άρχισε να ηχογραφεί την πρώτη από τις δύο φορές που έδωσε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Αλεξανδράκης υποσχέθηκε να δώσει στην Ομπάμα λάδι από την οικογένειά του στην Κρήτη, σύμφωνα με την Espresso.

«Ανυπομονώ να σε γνωρίσω Μισέλ Ομπάμα. Θα φέρω σε εσένα και στον Μπαράκ Ομπάμα λάδι της οικογένειάς μου από την Κρήτη. Το τρώω κάθε μέρα και βασικά ακολουθώ τη μεσογειακή διατροφή. Συγχαρητήρια!», ανέφερε ο Αλεξανδράκης.

Για την ιστορία, ο Έρικ Αλεξανδράκης έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την Γιόκο Όνο και τον Τζον Μάλκοβιτς.

Classical training has helped me 2 pick up all sorts of instruments like my Cretan Lyra here. Can be heard on my current xmas single: https://t.co/f63YLj5qEb & of course on my GRAMMY® NOMINATED album: https://t.co/N6GzAKNPVW @RecordingAcad #GRAMMYs #GRAMMYNoms #GrammyNominations pic.twitter.com/djIcQD16K4

— ERIC ALEXANDRAKIS (@Alexandrakis) November 24, 2019