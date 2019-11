Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης όταν η 82χρονη Γουίλι Μέρφι, ήταν έτοιμη να ξαπλώσει και κάποιος της χτύπησε την πόρτα.

Ήταν ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος της φώναζε, «είμαι άρρωστος, παρακαλώ καλέστε ένα ασθενοφόρο». Τελικά κάλεσε την αστυνομία, αλλά δεν τον άφησε να μπει στο σπίτι και τότε ο άνδρας νευρίασε.

«Άκουσα έναν δυνατό ήχο. Σκέφτηκα τι γίνεται; Ο νεαρός μπήκε σπίτι μου έσπασε την πόρτα», δήλωσε η κυρία Μέρφι στο τηλεοπτικό δίκτυο WHAM.

Willie Murphy is 82. She's a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house - she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0

Αυτό όμως που δεν ήξερε ο νεαρός είναι ότι η 82χρονη είναι βραβευμένη ως bodybuilder. Όπως δήλωσε, «Διάλεξε το λάθος σπίτι για να διαρρήξει».

Ακόμα είπε ότι ήταν σκοτάδι οπότε μπόρεσε να κρυφτεί από το δράστη και άρπαξε το πρώτο πράγμα που βρήκε μπροστά της.

«Έπιασα το τραπέζι και το πέταξα πάνω του. Το τραπέζι έσπασε και αυτός έπεσε, οπότε πήδηξα πάνω του», ενώ τόνισε ότι όσο ήταν τραυματισμένος ο διαρρήκτης, πήρε ένα μπουκάλι σαμπουάν και άρχισε να το χύνει στο πρόσωπό του.

«Πήρα το σαμπουάν, μαντέψτε, ήταν ακόμα στο έδαφος και το έχυσα όλο στο πρόσωπό του». Όμως η 82χρονη δεν σταμάτησε εκεί, «άρπαξα τη σκούπα, την τράβηξε και τον χτύπησα με τη σκούπα».

Τελικά οι αστυνομικοί έφτασαν, χειροκροτώντας τη Μέρφι και θέλοντας να βγάλουν μία selfie μαζί της, ενώ ο διαρρήκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ms. Murphy standing shoulder to shoulder with Genesee Section Officers after an intruder attempted to break into her home. Ms. Murphy is tough as nails & fended off the intruder. Ms. Murphy standing with some of the officers that responded to her home. pic.twitter.com/1gr8KfWZ4d

— Rochester NY Police (@RochesterNYPD) November 25, 2019