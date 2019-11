ΔΙΕΘΝΗ

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα τετράχρονο κοριτσάκι.

Πάνω από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ 600 έχουν λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Citizens of Thumanë share with Euronews Albania how they experienced the #earthquake that shook the whole country.#AlbaniaEarthquake pic.twitter.com/Va80FoLH8C — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 Νοεμβρίου 2019

Ομάδες διασωστών συνεχίζουν να ψάχνουν επιζώντες στα συντρίμμια στην Κρούγια του Δυρραχίου όπου κατέρρευσαν πολλά κτήρια. Συγκλονίζει το βίντεο με τη διάσωση ενός αγοριού που καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια.

This @EuronewsAlbania footage shows the damages caused by the 6.4-magnitude quake that struck the coastal city of Durrës today. pic.twitter.com/GlYwpk3sgi — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 Νοεμβρίου 2019

Σε όλη τη χώρα επιχειρούν πάνω από 300 ομάδες διασωστών ενώ στις έρευνες συμμετέχει και η αστυνομία.

A 20 year old girl is still trapped under a five-storey building in Thumana. #Albania #Albaniaearthquake pic.twitter.com/3iv65oa22s — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 Νοεμβρίου 2019

Δυνάμεις από το Κόσοβο θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις ενώ κλιμάκιο του τουρκικού Ερυθρού Σταυρού έχει φτάσει ήδη στα Τίρανα.

Update | There are reports about some buildings that have collapsed in the coastal city of Durres pic.twitter.com/GAGeqCS1Jm — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 Νοεμβρίου 2019

Η Ελλάδα στέλνει δύο ομάδες της ΕΜΑΚ με εξοπλισμό από Αθήνα και Γιάννενα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, από Αθήνα αναχωρούν με στρατιωτικό αεροσκάφος C130 εικοσιπέντε μέλη της 1ης ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ από τα Γιάννενα αναχωρεί άλλο ένα κλιμάκιο 15 ατόμων της 5ης ΕΜΑΚ με οχήματα και ειδικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι είναι στη διάθεση των αλβανικών Αρχών για αποστολή επιστημονικού προσωπικού ή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας χρειαστεί.

Το νοσοκομείο του Δυρραχίου και των Τιράνων έχουν δεχτεί τους περισσότερους τραυματίες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:53 τοπική ώρα (04:53 ώρα Ελλάδος) και το επίκεντρό του εντοπίζεται στα 34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τιράνων.

Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας (σε απόσταση 400 χλμ.) και το Νόβι Σαντ της Σερβίας (700 χλμ.).

Την ίδια περιοχή έπληξε σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών την 21η Σεπτεμβρίου, που είχε προκαλέσει ζημιές σε περίπου 500 κατοικίες και κατέστρεψε ολοσχερώς κάποιες από αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας εκτίμησε τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας «εικοσαετίας ως τριακονταετίας» στη χώρα.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή του σεισμού στην Αλβανία.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο Mercedes Benz να κουνιέται σαν... καρυδότσουφλο.

Σε ακόμα ένα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού φαίνεται νεόκτιστο κτήριο να κουνιέται συθέμελα.

«Ο σεισμός δεν σταματούσε»

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 32χρονος Τομ, κάτοικος των Τιράνων ανέφερε πως «από τις 4 τα ξημερώματα, είμαστε έξω στον δρόμο (...) Ξυπνήσαμε έντρομοι από τον σεισμό ο οποίος δεν σταματούσε, διήρκεσε πάνω από είκοσι με εικοσιπέντε δευτερόλεπτα».

Ο ίδιος, όπως περιγράφει, άρπαξε το χέρι της γυναίκας του για να την προφυλάξει από τον σεισμό και, όπως σημειώνει, «κάτσαμε κάτω από την πόρτα περιμένοντας να σταματήσει ο σεισμός».

Το διαμέρισμα του ζευγαριού στον τρίτο όροφο μίας πολυώροφης πολυκατοικίας στα Τίρανα «κουνήθηκε» αρκετά όπως σημειώνει ο νεαρός, που μόλις κατάφερε μαζί με τη γυναίκα του να βγει από την πολυκατοικία, έτρεξε για να σώσει άλλο ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να μπω στο αυτοκίνητο και να τρέξω να φτάσω στο σπίτι της μητέρας μου. Κατάφερα να πάω, την πήρα και πήγαμε όλοι μαζί σε ασφαλές μέρος, στο κέντρο της πόλης» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ο Τομ, όπως και χιλιάδες πολίτες της αλβανικής πρωτεύουσας, βρίσκονται στο κέντρο των Τιράνων στο σημείο όπου υπάρχει τεχνητή λίμνη, ένα σημείο στο οποίο και τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Εγκέλαδος «χτύπησε» πάλι την Αλβανία, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες.

Σωστικά συνεργεία, υπηρεσίες των δήμων, κυβερνητικών οργανισμών, αλλά και απλοί άνθρωποι, βρίσκονται από νωρίς το πρωί στους δρόμους για να συνδράμουν όποιον χρειάζεται βοήθεια. «Οι μετασεισμοί συνεχίζονται» σημειώνει ο Τομ και προσθέτει ότι ο δήμος Τιράνων έχει ήδη φτιάξει ειδικά σημεία για τη στέγαση των πολιτών, ενώ νοσοκομεία παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Λέκκας: Δεν αποκλείω μετασεισμό 5,9 Ρίχτερ

Tην εκτίμηση ότι οι ζημιές από το μεγάλο σεισμό στην Αλβανία θα είναι πολύ μεγάλες διατύπωσε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Θεωρώ ότι οι ζημιές θα είναι πολύ μεγάλες. Πριν δυο μήνες που επισκεφθήκαμε την περιοχή είδαμε ότι τα κτίρια είναι σε κακή κατάσταση», τόνισε ο κ. Λέκκας. Σύμφωνα με τον καθηγητή, αναμένεται μεγάλος μετασεισμός από το συγκεκριμένο ρήγμα.

«Βεβαίως οπωσδήποτε θα έχουμε έναν σεισμό της τάξης των 5,9 περίπου, αλλά γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με τη διαδικασία της σεισμικής διαδικασίας στην περιοχή», σημείωσε.

Το ρήγμα της Αλβανίας και η Ελλάδα

Ο κ. Λέκκας εξήγησε για ποιο λόγο το ρήγμα που έχει ενεργοποιηθεί στην Αλβανία δεν μπορεί να επηρεάσει σε καμία περίπτωση την χώρα μας.

«Τα ρήγματα που υπάρχουν στην Αλβανία, διακόπτονται απότομα στο ύψος της Κορυτσα και της Κονιτσας καθώς εκεί υπάρχει εγκάρσια δομή, συνεπώς η όλη δραστηριότητα που υπάρχει στην Αλβανία δεν μπορεί να μεταφερθεί στον ελλαδικό χώρο».

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ράμα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, με αφορμή τον σεισμό που έπληξε τη γειτονική χώρα και του εξέφρασε τη συμπαράστασή του.

Παράλληλα, έδωσε εντολή να αναχωρήσει άμεσα για την Αλβανία κλιμάκιο της ΕΜΑΚ προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες διάσωσης. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε επίσης στο κ. Ράμα, πως η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συμβάλλει με όποιο άλλο τρόπο χρειαστεί.