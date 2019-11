Τα δίδυμα γεννήθηκαν 20 λεπτά μετά το σεισμό 6,4 Ρίχτερ που συγκλόνισε την Αλβανία τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το Euronews, παρά τις ζημιές στο νοσοκομείο Τιράνων, οι γιατροί αρνήθηκαν να φύγουν και προχώρησαν στον τοκετό.

Η γιατρός Anika N. Dokle μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα για τη γέννηση των διδύμων μετά τον σεισμό αναφέροντας πως «είναι το καλύτερο σύμβολο για τη συνέχεια της ζωής».

Τις τελευταίες 24 ώρες έχουν γεννηθεί στην Αλβανία 17 μωρά.

