Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο μετασεισμός ήταν της τάξεως των 5,3 Ρίχτερ και είχε το ίδιο επίκεντρο με το μεγάλο σεισμό των 6,4 Ρίχτερ.

Μάλιστα λίγο αργότερα ακολούθησε ακόμα ένας ασθενέστερος μετασεισμός 3,6 Ρίχτερ.

Ο αριθμός των νεκρών έφτασε στους 31 εκ των οποίων οι 11 στην κωμόπολη της Θουμάν κοντά στο Δυρράχιο, η οποία δέχτηκε και τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια υπολογίζονται σε πάνω από 20, μεταξύ αυτών τρεις πολυμελείς οικογένειες, και όσο οι ώρες περνούν οι πιθανότητες για επιζώντες λιγοστεύουν.

Σωστικά συνεργεία από 11 χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) επιχειρούν σε έξι σημεία σε Δυρράχιο και Θουμάν, ενώ το έργο τους δυσκολεύει η μετασεισμική ακολουθία, καθώς την Τετάτησημειώθηκαν πάνω από 350 μετασεισμικές δονήσεις.

Τρόμο προκαλεί βίντεο με την κατάρρευση τερατόμορφου κτηρίου.

Αγωνία για την τύχη των εγκλωβισμένων

Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας της χώρας και ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε φθάνοντας τους 658, εκ των οποίων 10 παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα και δύο σε βαρύτερη κατάσταση, αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομεία της Ελλάδας ή της Ιταλίας

Ο σεισμός των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης με το επικέντρο να εντοπίζεται στην Αδριατική, 34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τιράνων, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Αυτός είναι ο σεισμός που πλήττει τη χώρα από το 1979.

Προτεραιότητα αποτελεί, όπως δήλωσαν τόσο ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, όσο και υπουργοί, να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές και όλες οι ενέργειες έχουν επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες συνεχίζονται αδιάκοπα.

Οι περισσότεροι νεκροί είναι στο Δήμο Δυρραχίου, στην κωμόπολη Θουμάν. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια 45 άνθρωποι.

Πλάνα από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής:

Στη Θουμάν, μάλιστα οι εικόνες συγκλονίζουν καθώς κάτοικοι φώναζαν τα ονόματα των δικών τους που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια πενταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε, με την ελπίδα ότι βρίσκονταν ακόμη στη ζωή, ότι θα τους απαντούσαν.

Το ίδιο τραγικό σκηνικό επαναλαμβάνεται στο Δυρράχιο, όπου στρατιωτικοί και αστυνομικοί προσπαθούν να σώσουν εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε.

Σε κάθε διάσωση, πλήθος ανθρώπων ξεσπά σε ζητωκραυγές και επευφημίες προς τα σωστικά συνεργεία, όπως στη διάσωση ενός νεαρού από τα συντρίμμια κτιρίου που μετατράπηκε σε σωρό συντριμμιών κοντά σε μια παραλία στο Δυρράχιο.

Μάλιστα σε μία από αυτές, ένας 25χρονος άνδρας στο Δυρράχιο ανασύρθηκε ζωντανός, έπειτα από 21 ώρες εγκλωβισμένος σε ερείπια κτηρίου.

Στις έρευνες συμμετέχουν περίπου 300 στρατιωτικοί και 1.900 αστυνομικοί.

Βοήθεια έστειλαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες — ήδη έχουν φθάσει και επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών από την Ελλάδα (ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ), την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Κροατία, ενώ αναμένονται περίπου 100 Γάλλοι στρατιωτικοί και πολίτες ειδικευμένοι σε επιχειρήσεις διάσωσης που κινητοποίησε το Παρίσι. Ειδικούς έστειλαν επίσης η Σερβία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ήδη η ελληνική αποστολή έχει απεγκλωβίσει δύο άτομα ζωντανά και τέσσερα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Δυρράχιο και Τίρανα

Τις σεισμόπληκτες περιοχές επισκέφτηκε σήμερα όλη η πολιτική ηγεσία της χώρας.

Η κυβέρνηση κήρυξε σήμερα τις δύο περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ζημιές, του Δυρραχίου και των Τιράνων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη σημερινή σε ημέρα εθνικού πένθους.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανέφερε στην έκτακτη σύσκεψη της κυβέρνησης ότι μόνο στο Δυρράχιο περίπου 2.000 άτομα πέρασαν τη χθεσινή πρώτη μετασεισμική νύχτα σε σκηνές, στα αυτοκίνητα ή και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν λειτούργησαν σε όλη τη χώρα ούτε και σήμερα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφτηκε και σήμερα τις σεισμόπληχτες περιοχές, δεν ανέφερε αριθμούς σχετικά με τις υλικές ζημιές. Επισήμανε ότι δέχτηκαν μοιραία πλήγματα εκείνα τα κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές στο σεισμό του προηγούμενου Σεπτεμβρίου και δεσμεύτηκε ότι θα αποκατασταθούν όλες οι ζημιές. Ο δήμαρχος Τιράνων Εριόν Βελίαϊ ανέφερε χθες ότι μόνο στον Δήμο του 500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

Η αλβανική κυβέρνηση προχωρά σε συμφωνίες με ξενοδοχειακές μονάδες στο Δυρράχιο, τον Αυλώνα και την Κακαβιά για τη στέγαση των πολιτών, που, σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, είδαν τη ζωή τους να αλλάζει. «Είναι αδύνατο να μείνετε έξω τον χειμώνα, στην ύπαιθρο ή σε σκηνές», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, προσθέτοντας ότι «γι' αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση πρόκειται να υπογράψει συμφωνία με δομές φιλοξενίας στο Δυρράχιο, τον Αυλώνα και την Κακαβιά», ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι οικογένειες που επλήγησαν από τον σεισμό να έχουν στέγαση.

Εντύπωση προκαλεί τον κλίμα αλληλεγγύης στη χώρα. Σε όλους τους δήμους συγκεντρώνεται βοήθεια σε τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα και άλλα ιατρικά υλικά. Οι ξενοδόχοι παραχωρούν τα ξενοδοχεία τους, ενώ κάτοικοι των Τιράνων προσφέρουν καταλύματα για την προσωρινή στέγαση των σεισμόπληκτων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και συγκινητική είναι η χειρονομία του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, ό οποίος έθεσε όλους τους δυνατούς θρησκευτικούς χώρους στο Δυρράχιο στη διάθεση των σεισμόπληκτων, όπως είναι το μοναστήρι του Αγίου Βλάση και ο ορθόδοξος ναός τη πόλης.