Τα ξημερώματα ανασύρθηκαν νεκροί ένα ζευγάρι μαζί με την κόρη τους αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στους 35.

Οι περισσότεροι νεκροί είναι στο Δήμο Δυρραχίου, στην κωμόπολη Θουμάν.

Οι Αλβανοί διασώστες, μαζί με τους Έλληνες της ΕΜΑΚ κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Οι διασώστες εργάζονται κάτω από πολύ επικίνδυνες συνθήκες αφού πολλά κτήρια είναι ετοιμόρροπα και οι μετασεισμοί συνεχίζονται.

Ο 73χρονος Φέχμι Βάτα βρισκόταν στη δουλειά του όταν έγινε ο σεισμός των 6,4 Ρίχτερ. Αμέσως γύρισε σπίτι του και διαπίστωσε πως η οικογένεια του ήταν παγιδευμένη στα συντρίμμια. Η σύζυγός του, μία νύφη του και τα δύο εγγόνια του βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα πολυκατοικίας που κατέρρευσε στη Θουμάν.

Search and rescue efforts continue in #Albania, to make sure people are not left behind under the rubble.

REDOG, partners of @CroixRouge_CH have a team of 4 trained dogs to assist #AlbaniaEarthquake pic.twitter.com/mhXLP7CLzE

— IFRC Intl. Federation #RedCross #RedCrescent (@ifrc) November 27, 2019