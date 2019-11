Ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες καταστροφές, ιδιαιτέρως στην πόλη του Δυρραχίου αλλά και στην κωμόπολη Θουμάν του Δήμου Δυρραχίου. Στα συγκεκριμένα σημεία έχουν ανασυρθεί και οι περισσότεροι από τους νεκρούς.

Ανάμεσα στα θύματα είναι τρία παιδιά, ηλικίας τριών, τεσσάρων και οκτώ ετών.

Drone footage shows extent of devastation in Durres after the #earthquake pic.twitter.com/2JjXoYN56Q

Οι επιχειρήσεις των διασωστών στη Θουμάν σταμάτησαν αφού θεωρείται πως δεν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Πλέον διεξάγονται στην πόλη του Δυρραχίου όπου κατέρρευσαν πολλά κτήρια.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, ανακοίνωσε πως την Πέμπτη δεν θα γίνουν εορτασμοί για την ημέρα ανεξαρτησίας της Αλβανίας ενώ όλες οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.

On Albania’s 107th Anniversary of Independence, flags are flown at half-staff outside every institution 🇦🇱 in honor of the victims of the #AlbaniaEarthquake pic.twitter.com/rBahZUGwIJ

— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 28, 2019