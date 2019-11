Σωστικά συνεργεία κλήθηκαν στο σημείο, σε μία περιοχή γεμάτη με δέντρα, μερικά χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Κίνγκστον του Οντάριο.

Το μονοκινητήριο Piper PA-32 στο οποίο επέβαιναν ο πιλότος και έξι επιβάτες και είχε απογειωθεί από μικρό αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος, καταχωρισμένο στις ΗΠΑ, εκτελούσε ιδιωτική πτήση, σύμφωνα με τη BST.

Kingston police are searching for a downed aircraft in the area of Creekford rd and Bayridge Dr. @CKWS_TV #ygk pic.twitter.com/SQZTM52p2Q

— Kraig Krause (@KrauseKraig) 28 Νοεμβρίου 2019