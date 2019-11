Η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα), για επίθεση με μαχαίρι κοντά στη γέφυρα του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για αρκετούς τραυματίες.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019