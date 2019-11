Τα βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για δύο νεκρούς πολίτες από την επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι στη Γέφυρα του Λονδίνου.

Η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα) της Παρασκευής, για επίθεση με μαχαίρι κοντά στη γέφυρα του Λονδίνου.

Όπως ανακοίνωσε ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης είναι νεκρός μετά από πυροβολισμούς, ενώ έφερε έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ακόμα αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί και ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών, την ώρα που το περιστατικό αντιμετωπίζεται πλέον και επίσημα ως τρομοκρατική ενέργεια.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.

One man has been shot by police. We will provide further information when possible.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019