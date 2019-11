ΔΙΕΘΝΗ

Πολλά βίντεο από διαφορετικές γωνίες, έχουν καταγράψει την στιγμή αμέσως μετά τις επιθέσεις με μαχαίρι αγνώστου σε περαστικούς από κεντρικό σημείο του Λονδίνου, κατά την οποία οι Αστυνομικοί των εξουδετερώνουν πυροβολώντας τον.

Madness at London Bridge. My pal in the grey and his pal are hero’s pic.twitter.com/9GinpaXQKy — Danny Cooper (@Cfc1001) November 29, 2019

Αρχικά ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του στο έδαφος. Λίγο αργότερα όμως όταν κουνιέται οι αστυνομικοί πρώτα οπισθοχωρούν και έπειτα πυροβολούν.

London Bridge shooting: Man armed with knife gunned down by police. #LondonBridge #london pic.twitter.com/zkOsHkU0kN — nigga where's the meat (@ATMEYOUCUNT) November 29, 2019

Ο θάνατος του δράστη δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

BREAKING: Video shows shots being fired at man with knife on London Bridge. Man has been detained and police are dealing with multiple casualties. Major incident declared.#LondonBridge pic.twitter.com/S5vRhN8yth — Global News Network (@GlobalNews77) November 29, 2019