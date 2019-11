Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επίθεση έλαβε χώρα στο πολυκατάστημα Hudson's Bay στην κεντρική εμπορική περιοχή της πόλης τη Grote Markt και υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Στην περιοχή υπήρχε αρκετός κόσμος λόγω της Black Friday και ακολούθησαν σκηνές πανικού.

Η αστυνομία εντόπισε ένα μεγάλο μαχαίρι βρέθηκε δίπλα σε μία γλάστρα και έδωσε την περιγραφή του δράστη.

Όπως ανέφερε αναζητά ως ύποπτο έναν ελαφρώς έγχρωμο άνδρα 45-50 ετών, ο οποίος φοράει ένα μαύρο κασκόλ και μία γκρι φόρμα τρεξίματος και ζητά από το κοινό να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία θα βοηθήσει στην περιγραφή του δράστη.

Τόσο η κατάσταση των τραυματιών όσο και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Voor alle zekerheid: over aantal slachtoffers nog niets bekend. Ook niet of iemand is overleden. Politie is nog voortdurend in beraad over wat er gecommuniceerd kan worden. #politie pic.twitter.com/jYLajpPzjZ

— Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) November 29, 2019