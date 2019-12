Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Canal Street στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο δράστης έχει συλληφθεί. Στο σημείο υπήρχε αστυνομική παρουσία γιατί νωρίτερα είχε διεξαχθεί αγώνας football μεταξύ δύο πανεπιστημίων.

New Orleans police are investigating a shooting on Canal Street Sunday morning involving a total of 11 victims struck by gunfire. Several streets are blocked off. pic.twitter.com/eGSlUNfonv

— Paul Dudley (@Pauldudleynews) 1 Δεκεμβρίου 2019