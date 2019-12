Προκαλούν ανατριχίλα τα όσα έγιναν στο σπίτι του ριάλιτι, όπου διαγωνιζόμενος φέρεται να βίασε συμπάικτριά του, η παραγωγή δεν το έκοψε εξ αρχής αλλά το άφησε τόσο ώστε να εξασφαλίσει κάποια πλάνα και έπειτα έδειξε το βίντεο στη νεαρή κοπέλα χωρίς την παρουσία ψυχολόγου.

Η Καρλότα Πράντο βρέθηκε στο δωμάτιο επικοινωνίας, όπου την έβαλαν να παρακολουθήσει ένα βίντεο και βρεθεί να βλέπει τον βιασμό της, ούσα αναίσθητη από το ποτό, χωρίς καν την παρουσία ψυχολόγου.

«Σε παρακαλώ, Μεγάλε, σταμάτα» ακούγεται η Πράντο να λέει ξεσπώντας σε κλάματα. Αλλά το βίντεο εξακολουθούσε να παίζει και ο Μεγάλος Αδερφός ακούγεται να λέει «Νομίζουμε ότι πρέπει να το δεις αυτό Καρλότα». Η σκηνή δεν παίχτηκε ποτέ στον αέρα αλλά διέρρευσε στον ισπανικό Τύπο αυτή την εβδομάδα.

#CarlotaNestPasSeule1D #CarlotaIsnotAlone1D #CarlotaIstNichtAllein1D #CarlotaNoEstasSola1D #SomosLaAudiencia1D

What does the world think of the case of CarlotaPrado?A young woman of 23years was raped in the contest of BigBrother ofSpain,was not avoided and was recorded by the TV pic.twitter.com/BBT5cclUxI

— Lilith💗CarlotaNoEstasSola💗Cotónida💗 (@LilithMujer10) December 1, 2019