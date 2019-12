Με βίντεο που ανάρτησε στα social media, η Μελάνια Τραμπ κάνει ξενάγηση τους θεατές στον φετινό στολισμό του Λευκού Οίκου για τα Χριστούγεννα που τον ονόμασε «Το Πνεύμα της Αμερικής».

«Το Πνεύμα της Αμερικής φωτίζει τον Λευκό Οίκο», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της η «Πρώτη Κυρία» των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι μοιράζεται αυτήν την «πανέμορφη επίδειξη πατριωτισμού» με μεγάλη χαρά, ώστε να τη θαυμάσουν όλοι και να βιώσουν την ομορφιά της εποχής των Χριστουγέννων.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd

— Melania Trump (@FLOTUS) 2 Δεκεμβρίου 2019