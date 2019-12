Σε tweet που έκανε ο Çağatay Erciyes, Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας και Αεροπορίας του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δημοσιεύεται χάρτης, στον οποίο – υποτίθεται τουλάχιστον - αποτυπώνονται τα σύνορα της συμφωνίας.

Ο Τούρκος αξιωματούχος γράφει: «εξωτερικά όρια στην Ανατολική Μεσόγειο» είναι τα εξής:

A-Β: «Συμφωνία Τουρκίας-ΤΔΒΚ 2011»

C-D-E: «Μέση γραμμή μεταξύ ενδοχώρας Αιγύπτου-Τουρκίας»

E-F: «Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης».

Υπενθυμίζεται ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ των δυο χωρών για τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο παραμένει άγνωστο και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχει διαμηνύσει στον πρέσβη της Λιβύης ότι αν δεν την εμφανίσει ως την Παρασκευή, θα απελαθεί από την Ελλάδα.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki KS/MEB sınırları:

(A-B)2011 TC-KKTC Anlaşması

(C-D-E) 🇪🇬-🇹🇷 ana karalar arası ortay hat

(E-F)2019 🇹🇷-🇱🇾Anlaşması

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) December 2, 2019