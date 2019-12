Το συμβάν έλαβε χώρο το απόγευμα της Δευτέρας έξω από το λύκειο στο Debden Park και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ένα 12χρονο παιδί πέθανε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένο και κατέληξε.

Πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Ανάμεσα τους είναι ένα 13χρονο και ένα 15χρονο αγόρι, ένα 16χρονο κορίτσι και μία 53χρονη γυναίκα.

Η αστυνομία πιστεύει ότι όλοι οι έφηβοι ήταν μαθητές του λυκείου Debden Park, ενώ ψάχνει τον οδηγό, ο οποίος αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος.

#BREAKING : major story developing: A car drove in a number of children killing 1 and injuring many others outside a school in #Essex England. Driver drove off, police are searching for the vehicle. pic.twitter.com/hWv6syxUfA

Με μήνυμα της στο Twitter, η αστυνομία του Έσεξ ανέφερε ότι παραμένει στην περιοχή της σύγκρουσης και καλεί τον κόσμο να κρατήσει την ψυχραιμία του και τκαι συνέστησε να αποφύγουν το σημείο.

Παράλληλα ζήτησε από όσους έχουν δει κάτι να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα βοηθήσει στην έρευνα.

Ο δρόμος έχει κλείσει και στις δύο πλευρές του.

We remain at the scene of this collision in #Loughton and the picture is fast moving. We would urge people not to speculate on the circumstances or people involved. We must make sure our updates are accurate.

In the meantime any witnesses please follow the request below. https://t.co/jSmj0Pywja

— Essex Police (@EssexPoliceUK) December 2, 2019