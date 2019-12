Ο Τραμπ αρχικά προσπάθησε να υποβαθμίσει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών και προέβλεψε ότι τα πράγματα θα φτιάξουν σύντομα.

«Κάνουμε εμπόριο με τη Γαλλία και έχουμε μια ασήμαντη διαφωνία. Νομίζω ότι θα τα βρούμε σύντομα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η δήλωσή μου για το ΝΑΤΟ (ότι είναι «εγκεφαλικά νεκρό») προκάλεσε αντιδράσεις» είπε στο σημερινό τετ α τετ με τον Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος. «Όμως επιμένω σε αυτό. Όταν κοιτάζει κανείς το ΝΑΤΟ πρέπει να σκέφτεται ότι υπάρχει ίση κατανομή των βαρών αλλά οι ΗΠΑ υπερ-επένδυσαν στον Οργανισμό και δεκαετία τη δεκαετία έχουν γίνει με διαφορά ή Νο1 χώρα».

«Εκτιμώ ότι λέτε ότι οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες πληρώνουν δυσανάλογα υπέρογκα ποσά για το ΝΑΤΟ ενώ υπάρχουν χώρες που πληρώνουν ελάχιστα αλλά απολαμβάνουν τα οφέλη της Συμμαχίας» απάντησε ο Τραμπ.

Έπειτα, ερωτηθείς για το ζήτημα των φυλακισμένων τζιχαντιστών του ISIS και την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους, στην Ευρώπη, ο Τραμπ πρότεινε στον Μακρόν «να στείλει μερικούς τζιχαντιστές».

«Ας είμαστε σοβαροί» απάντησε ο Γάλλος πρόεδρος. «Γι' αυτό είναι φοβερός πολιτικός, αυτή ήταν η καλύτερη μη-απάντηση που έχω ακούσει ποτέ» ανταπάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Trump to Macron: “Would you like some nice ISIS fighters? I could give them to you. You could take every one you want.” pic.twitter.com/fcZFe55BCi

— David Nakamura (@DavidNakamura) December 3, 2019