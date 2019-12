«Η Δημοκρατία μας κινδυνεύει και ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το αναλάβουμε δράση» δήλωσε η Πελόζι, μία ημέρα αφότου η αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου άρχισε να μελετά αν θα απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Τραμπ.

«Τα γεγονότα δεν αδιαμφισβήτητα. Ο πρόεδρος καταχράστηκε την εξουσία του για δικό του πολιτικό όφελος εις βάρος της εθνικής μας ασφάλειας, παρακρατώντας στρατιωτική βοήθεια και μια σημαντική συνάντηση του Οβάλ Γραφείου σε αντάλλαγμα μιας ανακοίνωσης για μια έρευνα στον πολιτικό αντίπαλό του» πρόσθεσε η Πελόζι.

«Δυστυχώς, αλλά με εμπιστοσύνη και ταπεινότητα, με υπακοή στους Ιδρυτές μας, και καρδιά γεμάτη αγάπη για την Αμερική, σήμερα ζητώ από τον πρόεδρο (σ.σ. της αρμόδιας Επιτροπής) να προχωρήσει στην παραπομπή» συμπλήρωσε η πρόεδρος της Βουλής

Λίγο μετά τις δηλώσεις της προέδρου της Βουλής, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Twitter, προέτρεψε τους Δημοκρατικούς να κινηθούν γρήγορα σε ό,τι αφορά την παραπομπή του.

«Αν θέλετε να με παραπέμψετε, κάντε το τώρα, γρήγορα, ώστε να έχουμε μία δίκαιη δίκη στη Γερουσία και να γυρίσει τάχιστα η χώρα μας σε κανονικούς ρυθμούς» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019