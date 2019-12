Μέσα μεταφοράς ακινητοποιημένα, σχολεία κλειστά, κινητοποιήσεις συνταξιούχων, φοιτητών, καθηγητών, με πάνω από 250 διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Γαλλία.

Ο Πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός την Πέμπτη, καθώς τμήμα του προσωπικού συμμετέχει στην απεργία που αναμένεται να έχει μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές των τελευταίων ετών.

Όσοι αντιτίθενται δυναμικά στη μεταρρύθμιση αυτή ελπίζουν ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα διαρκέσει και ότι θα παραλύσει την χώρα, όπως έγινε τον Δεκέμβριο του 1995. Τότε, η αντίδραση στο σχέδιο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος και της κοινωνικής ασφάλισης είχε οδηγήσει σε παράλυση τα μέσα μαζικής μεταφοράς επί τρεις εβδομάδες, αναγκάζοντας την τότε κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλέν Ζιπέ, (επί προεδρίας Ζακ Σιράκ) να υποχωρήσει.

The Eiffel Tower is closed as part of a nationwide strike in France protesting the government's plan to overhaul the retirement system.

Schools, high speed trains, and other famous sightseeing spots are also closed for the day pic.twitter.com/vXxY28jktp

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 5, 2019