Τουλάχιστον έξι τραυματίες αναμένονται στο τραυματιολογικό κέντρο του νοσοκομείου Ascension Sacred Heart της Πενσακόλα, δήλωσε ο εκπρόσωπος Μάικ Μπερκ.

Επτά άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στο Baptist Hospital, σύμφωνα με το WEAR TV.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί και παρακολουθεί την κατάσταση, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola.

More information to follow.

— U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019