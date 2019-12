Το ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ εξερράγη την ώρα που στο νησί βρίσκονταν τουρίστες.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν, περίπου 100 άνθρωποι αγνοούνται.

Πυκνή λευκή στήλη ηφαιστειακής τέφρας, καπνού και άλλων ηφαιστειακών αναβλημάτων είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση από το νησί.

Ήδη, έχει ενεργοποιηθεί το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

Πλάνα από κάμερες πάνω στο ηφαίστειο κατέγραψαν περίπου έξι ανθρώπους να βαδίζουν πάνω στο χείλος του κρατήρα πριν την έκρηξη.

Η έκρηξη θεωρείται μέτριας ισχύος αλλά σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτων καταστάσεων παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Σε αυτό το στάδιο, πιστεύουμε ότι 100 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο νησάκι ή γύρω από αυτό. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους αγνοούνται», είπε η Αρντέρν, κάνοντας επίσης λόγο για «τραυματίες», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

«Είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται και ασφαλώς όλες οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους αυτούς», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας.

Η δήμαρχος της πόλης Ουακατάνε, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το νησί Γουάιτ, επιβεβαίωσε στο Radio New Zealand ότι υπάρχουν τραυματίες. «Δεν είμαι σίγουρη για την έκταση ή τη φύση των τραυμάτων τους», είπε και πρόσθεσε πως γιατροί περιμένουν να διακομιστούν τα θύματα για να τους προσφέρουν φροντίδες.

Περίπου 10.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, μεγάλο μέρος του οποίου είναι ουσιαστικά ο κρατήρας του ηφαιστείου, του πιο ενεργού στη χώρα. Έχουν καταγραφεί σε αυτό αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις τον τελευταίο μισό αιώνα, η πιο πρόσφατη εξ αυτών το 2016.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019