Οι προσβολές που εκτόξευσε κατά του Αμερικανού προέδου ο Κιμ Γιονγκ Χολ ήρθαν μετά από ένα tweet του Τραμπ, που έγραφε ότι «ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είναι πολύ έξυπνος και έχει πάρα πολλά να χάσει αν ενεργήσει εχθρικά και εγκαταλείψει την ιδιαίτερη σχέση που έχουν φτιάξει οι δυο μας».

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019