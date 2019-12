Μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός είναι πέντε νεκροί και 20 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν τουλάχιστον 24 νεκροί.

Νωρίτερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν αναμένει να βρει άλλους επιζώντες από την έκρηξη του ηφαιστείου, η οποία σημειώθηκε στη τη Δευτέρα στη νήσο Ουάιτ στις 14:11 το μεσημέρι τοπική ώρα (03:11 το πρωί ώρα Ελλάδας), αφήνοντας να εννοηθεί ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι είναι νεκροί.

Περίπου 50 άνθρωποι (κάποιες πηγές κάνουν λόγο και για 100), Νεοζηλανδοί και ξένοι τουρίστες, πιστεύεται ότι βρίσκονταν στην περιοχή τη στιγμή της έκρηξης, ενώ άλλοι εθεάθησαν κοντά στην άκρη του κρατήρα λίγα λεπτά πριν.

«Βασιζόμενοι στις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες στο νησί» έγινε γνωστό από την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι «εργάζεται ενεργά για να καθορίσει τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους».

Ταξιδιωτικά γραφεία απομάκρυναν κάποιον αριθμό ανθρώπων προτού κηρυχθεί η κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα με την αστυνομία, διασώθηκαν 23 άνθρωποι.

«Η αστυνομία εργάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς για να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό αυτών που πέθαναν…» αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι ένα πλοίο αναμένεται να προσεγγίσει το νησί με το πρώτο φως της αυριανής ημέρας (Τρίτης) προκειμένου να «αξιολογήσει το περιβάλλον».

Στο νησί πραγματοποιούνται καθημερινά πολλές ξεναγήσεις. Μεταξύ άλλων, ένα κρουαζιερόπλοιο με 16 καταστρώματα, το Ovation of the Seas, βρισκόταν εκεί την ώρα της έκρηξης.

«Τόσο Νεοζηλανδοί όσο και τουρίστες από το εξωτερικό πιστεύεται ότι υπάρχουν μεταξύ αυτών και ένας αριθμός αυτών ήταν από το κρουαζιερόπλοιο Ovation of the Seas», τονίζεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων St. John γνωστοποίησε ότι 20 άνθρωποι πιστεύεται ότι τραυματίστηκαν στην έκρηξη. Κάποιοι από τους τραυματίες, που υπέστησαν εγκαύματα, διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Ουακατάνε, την κοντινότερη σε απόσταση πόλη.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία και άγχος για εκείνους που είχαν δικούς τους ανθρώπους πάνω ή κοντά στο νησί τη στιγμή εκείνη. Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί» δήλωσε η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, μετά την άφιξή της στο Ουακατάνε.

Ο Μάικλ Σάντε, μηχανικός από το Σαν Φρανσίσκο, ήταν ένας από τους τουρίστες που έφυγαν από το νησί πριν από την έκρηξη.

«Είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψει κανείς», είπε ο Σάντε σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter, καθώς απομακρυνόταν από το νησί με βάρκα.

«Ολόκληρη η ομάδα μας, που έκανε ξενάγηση εκεί, στεκόταν στην κυριολεξία στο χείλος του κρατήρα 30 λεπτά πριν».

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019