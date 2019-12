«Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν υπάρχει κανένας που να επέζησε πάνω στο νησί», τόνισε ο επικεφαλής της νεοζηλανδικής αστυνομίας σε δηλώσεις του στο Ουέλινγκτον.

Στους νεκρούς, τους τραυματίες και τους αγνοούμενους μετά την καταστροφή στο νησί Γουάιτ, που αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες, συγκαταλέγονται δύο άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο από τη Γερμανία, 24 από την Αυστραλία, δύο από την Κίνα, ένας από τη Μαλαισία, εννέα από τις ΗΠΑ και πέντε Νεοζηλανδοί.

Νωρίτερα η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν είχε δηλώσει σε μέσα ενημέρωσης πως ανάμεσα στους τραυματίες και τους αγνοούμενους ήταν τουρίστες από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Κίνα και τη Μαλαισία, καθώς και Νεοζηλανδοί.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019