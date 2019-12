«Τα πάντα είναι καλυμμένα με τέφρα», δήλωσε ο Ράσελ Κλαρκ στο δίκτυο TVNZ.

Όπως είπε ο Κλαρκ «υπήρχε ένα ελικόπτερο στο νησί, το οποίο ήταν προφανώς εκεί τη στιγμή της έκρηξης και το οποίο ήταν καλυμμένο από τέφρα».

Ήταν μία σοκαριστική και ολέθρια σκηνή», κατέληξε ο Κλαρκ.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή και οκτώ ακόμα αγνοούνται ενώ περίπου 30 άνθρωποι είναι τραυματισμένοι με σοβαρά εγκαύματα.

Η πρωθυπουργός τη χώρας, Τζασίντα Άρντερν δήλωσε ότι οι αναγνωριστικές πτήσεις δεν δείχνουν πλέον σημάδια ζωής πάνω στο νησί, το οποίο έχει καλυφθεί από τις στάχτες. Την ίδια ώρα οι φόβοι για νέα έκρηξη του ηφαιστείου αποκλείουν την αποστολή στο νησί ερευνητικών ομάδων για τους οκτώ που εξακολουθούν να αγνοούνται και πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

«Το μέγεθος αυτής της τραγωδίας είναι συνταρακτικό», δήλωσε στο κοινοβούλιο η πρωθυπουργός. «Σε αυτούς που έχασαν ανθρώπους ή αγνοείται κάποιος από την οικογένειά τους ή τους φίλους τους λέμε ότι συναισθανόμαστε τη λύπη τους και τον πόνο τους και είμαστε συντετριμμένοι».

Η αστυνομία διευκρίνισε σήμερα ότι 47 άνθρωποι από διάφορες χώρες του κόσμου βρισκόντουσαν στο νησί Γουάιτ την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

24 ήταν από την Αυστραλία, εννιά από τις ΗΠΑ, πέντε από τη Νέα Ζηλανδία, τέσσερις από τη Γερμανία, δύο από την Κίνα, δύο από τη Βρετανία και μία από τη Μαλαισία.

«Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν υπάρχει κανένας που να επέζησε πάνω στο νησί», δήλωσε για τους οκτώ αγνοούμενους ο αξιωματούχος της αστυνομίας του Ουέλινγκτον Τζον Τιμς.

Την ίδια ώρα ο Πίτερ Ουάτσον, ο επικεφαλής της κυβέρνησης στις ιατρικές υπηρεσίες, σημείωσε ότι οι πιο πολλοί από τους τραυματίες έχουν υποστεί εγκαύματα σε έκταση μεγαλύτερη από το 71% του σώματός τους και προειδοποίησε ότι μερικοί μπορεί να μην επιζήσουν.

Πολλοί από τους επισκέπτες του νησιού έκαναν την ώρα που εξερράγη το ηφαίστειο μονοήμερη, κρουαζιέρα από κοντινό λιμάνι.

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι για ποιο λόγο υπήρχαν τουρίστες στο νησί, αφού το GeoNet, μια υπηρεσία ανίχνευσης γεωλογικών κινδύνων, είχε αυξήσει στα μέσα του Νοεμβρίου το επίπεδο συναγερμού για το νησί αυτό, λόγω μιας αύξησης της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Ωστόσο από τα τουριστικά πρακτορεία δεν είχε ζητηθεί να κρατήσουν τους δεκάδες πελάτες τους εκείνη την ημέρα μακριά από το ηφαίστειο, δηλώνουν τουριστικοί πράκτορες και πρακτορεία.

«Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερα ερωτήματα σε σχέση με το γεγονός αυτό (...) Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να γίνουν και πρέπει να απαντηθούν», δήλωσε σύμφωνα με το BBC η Άρντερν, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα ερευνήσει το περιστατικό.

«Θα ξεκινήσουμε ποινική έρευνα για τις συνθήκες στις οποίες έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν άνθρωποι στο νησί Γουάιτ», δήλωσε παράλληλα ο αξιωματούχος της αστυνομίας Τζον Τιμς.

Πριν από τρεις εβδομάδες εξάλλου οι αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας αύξησαν το επίπεδο απειλής για το ηφαίστειο αυτό από την πρώτη βαθμίδα στη δεύτερη από τις συνολικά πέντε. Η δεύτερη βαθμίδα αφορά μια κατάσταση «μέτριας ως αυξημένης ηφαιστειακής δραστηριότητας».

Οι Νεοζηλανδοί χρησιμοποιούν μια κλίμακα από το 0 ως το 5 για τη διαβάθμιση του κινδύνου ηφαιστειακής έκρηξης, με το 0 να δηλώνει καμία δραστηριότητα και το 5 μια μεγάλη έκρηξη. Τη Δευτέρα η διαβάθμιση για το νησί Γουάιτ ήταν στο 2, όπως προαναφέρθηκε.

Σύμφωνα με το BBC, σήμερα το πρωί υπήρχε ακόμη καπνός πάνω από το νησί Γουάιτ, ενώ το επίπεδο του συναγερμού ανήλθε στην βαθμίδα 3, η οποία δηλώνει "μικρή ηφαιστειακή έκρηξη".

Ο Πολ Κουίν, πρόεδρος της εταιρείας Ngāti Awa Holdings, στην οποία ανήκει η White Island Tours, δήλωσε στον Ραδιοσταθμό Νέα Ζηλανδία ότι τα επίπεδα συναγερμού τις τελευταίες λίγες εβδομάδες δεν ανταποκρίνονταν στο όριο που θέτει η εταιρεία για να σταματήσει τις δραστηριότητές της στο νησί.

Ο ίδιος δεν ανέφερε τα συγκεκριμένα κριτήρια που έχει η εταιρεία, αλλά σημείωσε ότι, αν ο συναγερμός ήταν στο επίπεδο 3, θα «είχε μια πιο άμεση επαφή» με την κυβέρνηση για το αν θα συνεχίσει τις εκδρομές.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019