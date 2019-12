Ο Πήτερ Χάντκε είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια επειδή κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας επειδή είχε υποστηρίξει τον ηγέτη των Σέρβων, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

«Πρέπει να εναντιωθούμε στην άρνηση της γενοκτονίας. Έδωσα εντολή στον πρέσβη της Βόρειας Μακεδονίας στη Σουηδία, να μην παραστεί στην τελετή για την απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Χάντκε» έγραψε στο λλογαριασμό του στο Twitter, о υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Ντιμιτρόφ.

Genocide denial must be confronted. We instructed the Ambassador of North Macedonia to #Sweden not to take part in the @NobelPrize ceremony for #Handke.

