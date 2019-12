Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως λίγο μετά τις 12:30 (τοπική ώρα) σφοδροί πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά σε ένα εβραϊκό παντοπωλείο σε μια περιοχή όπου η αστυνομία έφτασε, κάνοντας λόγο για πολλά θύματα.

Σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή αποκλείστηκαν αμέσως.

Σύμφωνα με το NBC, μια πηγή των δυνάμεων επιβολής του νόμου περιέγραψε την επίθεση ως «ενέδρα».

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl

— NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019