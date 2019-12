Οι εργαζόμενοι ιδίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να αναγκάσουν την κυβέρνηση σε οπισθοχώρηση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας καταμέτρησε 339.000 διαδηλωτές στη Γαλλία (οι 31.000 εκ των οποίων στο Παρίσι). Από την πλευρά του, το συνδικάτο CGT έκανε λόγο για 885.000 διαδηλωτές στη Γαλλία, 180.000 στο Παρίσι.

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα κατά του σχεδίου μεταρρύθμισης των συντάξεων, το θεωρούμε άδικο, άνισο (…), αποτελεί κίνδυνο για το γαλλικό κοινωνικό μοντέλο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εντγκάρ, ένας εργαζόμενος στο δίκτυο μεταφορών της γαλλικής πρωτεύουσας, ο οποίος διαδήλωσε στο Παρίσι.

Η συμμετοχή ήταν μικρότερη σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, την 5η Δεκεμβρίου, όπου το υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε 806.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι συνδικαλιστικές ενώσεις έκαναν λόγο για 1,5 εκατομμύριο διαδηλωτές στη Γαλλία.

Αν και η συμμετοχή ήταν μικρότερη στους δρόμους, «η δυσφορία παραμένει το ίδιο μεγάλη», διαβεβαιώνει ο επικεφαλής του CGT Φιλίπ Μαρτινέζ.

Η αυριανή ημέρα είναι κρίσιμη για τη γαλλική κυβέρνηση, καθώς αναμένεται να παρουσιάσει το αμφιλεγόμενο σχέδιό της και δείχνει έτοιμη για ένα μπραντ ντε φερ με τα συνδικάτα.

▪️The #GreveGenerale continues for six days now with the participation of around 800 thousand protesters #Greve10décembre pic.twitter.com/sP8HRcfdqc

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ δήλωσε σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Η Δημοκρατία Εμπρός ότι «δεν θα γίνουν μαγικές ανακοινώσεις» που θα μπορούσαν να «βάλουν τέλος στις διαδηλώσεις».

«Δεν είναι επειδή θα εκφωνήσω μια ομιλία με την οποία θα τερματιστούν οι διαδηλώσεις. Αυτή η ομιλία θα εγείρει νέα ερωτήματα. Κι αυτό είναι φυσιολογικό. Θα υπάρξουν ερωτήματα και θα διεξαχθεί διάλογος στην εθνοσυνέλευση επί αυτών των νόμιμων ερωτημάτων», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης σε μια συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

France

A person is shot in the mouth by the French police

How quiet will the world watch this savagery?#MacronDemission #greve10decembre #Giletsjaunes #GreveGenerale pic.twitter.com/9Qn0nylTf0

— Osman Pasa ⚡ (@plevnetuna06) December 10, 2019