Το περιοδικό TIME ανακοίνωσε σήμερα την επιλογή της 16χρονης, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε αίσθηση με την ομιλία της στον ΟΗΕ.

«Είμαστε στην αρχή μίας μαζικής εξαφάνισης και εσείς μιλάτε για χρήματα και οικονομική ανάπτυξη. Πώς τολμάτε; Μου κλέψατε τα όνειρά μου και την παιδική ηλικία μου με τα κενά λόγια σας» είχε πει μεταξύ άλλων στην παθιασμένη ομιλία της.

Η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού που βλέπει στο πρόσωπο της Γκρέτα Τούνμπεργκ τη «δύναμη της νιότης».

