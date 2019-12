Αυτό είναι ακόμα ένα «χαστούκι» για την Άγκυρα αφού είχαν προηγηθεί τόσο το αυστηρό μήνυμα του Βερολίνου, όσο και η σαφής τοποθέτηση που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο συμπερασμάτων του Ευωπαϊκού Συμβουλίου και στρέφονται κατά της συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ενέκρινε (με ψήφους 18 υπέρ και 4 κατά) το νομοσχέδιο του 2019 περί «προώθησης της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας και αποτροπής της επανεμφάνισης του Ισλαμικού Κράτους» να κατατεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια του Σώματος.

«Τώρα είναι η στιγμή η Γερουσία να συνασπιστεί και να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να αλλάξει τη στάση της Τουρκίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζιμ Ρις.

«Οι ενέργειες της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αυτό το νομοσχέδιο καθιστά σαφές στην Τουρκία ότι η στάση της στη Συρία είναι απαράδεκτη και η αγορά των S-400 είναι μη βιώσιμη», ανέφερε σε tweet του ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Μπομπ Μενέντεζ.

Turkey’s actions over the past year are truly beyond the pale.

This bill makes clear to #Turkey that its behavior with respect to #Syria is unacceptable, and its purchase of the S400 system is untenable.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 11, 2019