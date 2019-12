Ο Μπόρις Τζόνσον επισκέφτηκε αξημέρωτα το Γιόρκσαϊρ προκειμένου να μοιράσει γάλα στους πολίτες στο πλαίσιο της προεκλογικής καμπάνιας του.

Εκεί τον εντόπισε ο ρεπόρτερ της εκπομπής «Good Morning Britain», Τζόναθαν Σουέιν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έδειξε να αιφνιδιάζεται από την πρόσκληση του ρεπόρτερ να βγει ζωντανά στην εκπομπή, την οποία παρουσιάζουν ο Πιρς Μόργκαν και η Σουζάνα Ριντ και αφού του είπε «επιστρέφω σ' ένα λεπτό», μπήκε στο ψυγείο και εξαφανίστηκε.

Ο παρουσιαστές έπαθαν σοκ από την αντίδραση, ενώ ο Σουέιν υποστήριξε ότι ένας από τους σωματοφύλακες τον έσπρωξε, με τον Μόργκαν να δηλώνει ότι «έκανε ηρωική δουλειά».

Μάλιστα με μία σειρά από tweet ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός απέναντι στον Τζόνσον.

Τονίζοντας σ' ένα από αυτά ότι «η δειλία δεν βοήθησε ποτέ κανέναν».

Cowardice is never a good look... https://t.co/MT4lGSY5rf

— Piers Morgan (@piersmorgan) December 11, 2019