Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έδωσε την απάντηση της στον Αμερικανό πρόεδρο, ανανεώνοντας το προφίλ της στο Twitter και γράφοντας: «Μια έφηβη που προσπαθεί να διαχειριστεί την οργή της. Αυτή τη στιγμή χαλαρώνει και βλέπει μια καλή παλιά ταινία με έναν φίλο».

Η διαμάχη μεταξύ της έφηβης ακτιβίστριας κατά της κλιματικής αλλαγής και του Αμερικανού προέδρου λαμβάνει χώρα την τέταρτη επέτειο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, από την οποία Τραμπ απέσυρε τη χώρα του, λίγο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει ένα tweet με σαφώς ειρωνικό τόνο, «Η Γκρέτα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την οργή της και μετά να πάει να δει μια καλή παλιά ταινία με έναν/μία φίλο/φίλη! Χαλάρωσε Γκρέτα, χαλάρωσε!».

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

