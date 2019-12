Η κοινή δημοσκόπηση έξω από την κάλπη του BBC, του ITV και του Sky News έδειξε ότι οι Συντηρητικοί αναμένεται να λάβουν 50 περισσότερες έδρες από εκείνες που είχαν συγκεντρώσει στις εκλογές του 2017.

ΟΙ Φιλελεύθεροι Δημοκράτες αναμένεται να συγκεντρώσουν 13 έδρες, το Κόμμα του Brexit καμία και το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα 55.

Conservatives set to win majority in UK general election, according to exit poll for BBC, ITV and Sky#BBCElection https://t.co/Dddr2JHn8W pic.twitter.com/9zLYsTS8t5

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 12, 2019