Ο ηγέτης του βρετανικού αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε πως δεν θα ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές, αφού παραδέχθηκε πως ήταν μια «πολύ απογοητευτική νύχτα».

«Είναι προφανώς μια πολύ απογητευτική νύκτα για το Εργατικό Κόμμα με το αποτέλεσμα που έχουμε», δήλωσε ο Κόρμπιν αφού κέρδισε την έδρα του στο βόρειο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, οι Συντηρητικοί προβλέπεται ότι θα έχουν 364 έδρες, οι Εργατικοί 203, οι Φιλελεύθεροι 11, το SNP 48 και οι Πράσινοι 1.

Ο ηγέτης των Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές δεσμεύτηκε ότι Brexit θα υλοποιηθεί «εγκαίρως» στις 31 Ιανουαρίου χωρίς «αν ή αλλά».

«Θα υλοποιήσουμε το Brexit εγκαίρως στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς αν ή αλλά ούτε ίσως», δήλωσε ο Τζόνσον απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του που τον επευφημούσε.

«Τα καταφέραμε, το κάναμε» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές αυτές έδωσαν τέλος στην απειλή για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος.

«Με αυτήν την εντολή θα μπορέσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε το Brexit», πρόσθεσε.

Για πρώτη φορά στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές οι Ιρλανδοί εθνικιστές κατάφεραν να κερδίσουν περισσότερες έδρες από τους ενωτικούς στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το Sinn Fein διατήρησε τις επτά έδρες του, ενώ το επανεμφανιζόμενο φιλο-ιρλανδικό κόμμα SDLP κέρδισε ακόμη δύο. Μαζί τα δύο αυτά κόμματα των Ιρλανδών εθνικιστών μαζί ξεπερνούν σε έδρες το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα, το οποίο είδε τις έδρες του να μειώνονται από δέκα σε οκτώ.

Το πρωτοφανές αποτέλεσμα μετά τον χωρισμό της Ιρλανδίας το 1921 οδήγησε το Sinn Fein να εντείνει τις εκκλήσεις του για αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη σήμερα τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ- Βρετανίας.

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για αυτή τη μεγάλη ΝΙΚΗ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter. «Η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα είναι πλέον ελεύθερες να συνάψουν μια τεράστια, νέα, εμπορική συμφωνία μετά το BREXIT. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικερδής από οποιαδήποτε θα μπορούσε να συνάψει με την ΕΕ. Μπράβο Μπόρις!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019