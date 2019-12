H Επιτροπή ενέκρινε με ψήφους 23 υπέρ έναντι 17 να ποροωθηθούν στην Ολομέλεια δύο κατηγορίες εναντίον του Αμερικανού προέδρου: Για κατάχρηση εξουσίας και παρεπόδιση του Κογκρέσου.

Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έχουν την πλειοψηφία οι Δημοκρατικοί, αναμένεται την Τετάρτη και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκρίνει την απόφαση της Επιτροπής.

Η απόφαση έρχεται μετά από πολύωρη συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης και ημέρες καταθέσεων στην Επιτροπή, ως επί το πλείστον επιβαρυντικές για τον Τραμπ.

BREAKING: In historic votes, US House Judiciary Cmte. moves to advance 2 articles of impeachment against President Trump for full votes in the US House. https://t.co/fGXcs0KBdE

