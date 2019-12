Το Συντηρητικό Κόμμα, πήρε 48 έδρες περισσότερες από εκείνες των εκλογών του 2017, καταγράφοντας ιστορική νίκη.

Αντίθετα το αποτέλεσμα του Εργατικού Κόμματος του Τζέρεμι Κόρμπιν, είναι το χειρότερο τους από πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Εργατικοί εξασφάλισαν μόλις 203 έδρες, χάνοντας 59 και ο ηγέτης τους είναι υπ’ ατμόν.

As Conservatives win biggest majority since 1980s - take a look at our election results map of Britain and find out what's changed between 2017 to 2019 https://t.co/OxyAW2ZDc4 #GE2019 #BBCelection pic.twitter.com/u9WofbJP8E

— BBC Politics (@BBCPolitics) December 13, 2019