Η επιστροφή της στη Σουηδία, έγινε μέσω Ελβετίας και Γερμανίας και δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

Μία φωτογραφία της 16χρονης ακτιβίστριας έγινε viral, καθώς η νεαρή είναι ταλαιπωρημένη, καθισμένη στο πάτωμα δίπλα στις στοιβαγμένες βαλίτσες της στην πόρτα ενός γερμανικού τρένου υψηλής ταχύτητας.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα τρένα στη Γερμανία είναι σχεδόν πάντα γεμάτα κυρίως σε ώρες αιχμής.

«Ταξιδεύοντας σε γεμάτα τρένα στη Γερμανία. Επιτέλους είμαι στον δρόμο της επιστροφής στο σπίτι» σχολίασε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019