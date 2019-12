Δύο έφηβοι βρέθηκαν με σοβαρά τραύματα μετά από αναφορές για αναστάτωση στο εμπορικό κέντρο του Bullring στο Μπέρμιγχαμ γύρω στις 15:30, τοπική ώρα.

Αμέσως μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δύο ασθενοφόρα και τρεις διασώστες.

Η αστυνομία προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Ένας μαγαζάτορας που δεν θέλησε να κατονομαστεί ανέφερε στο BBC, ότι είδε ένα από τα δύο θύματα να αιμορραγεί στο κεφάλι έξω από ένα fast food του εμπορικού κέντρου.

