Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με το Reuters στην υποδοχή της ρωσικής υπηρεσίας, με την εφημερίδα «Izvestia» να κάνει λόγο ότι συνέβησαν κοντά στα κεντρικά της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα λίγο μετά τη συνέντευξη τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνει να έχουν φθάσει ασθενοφόρα, ενώ στο σημείο έχουν φθάσει και οι ειδικές δυνάμεις.

Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Μόσχα «τρομοκρατική ενέργεια», μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο RT, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέοι πυροβολισμοί ακούγονται στο κέντρο της Μόσχας κοντά στην έδρα της FSB, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Reuters.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ένας αστυνομικός εθεάθη να κείτεται αναίσθητος στο έδαφος.

Η αστυνομία επέκτεινε την περιοχή αποκλεισμού κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό έξω από το κτίριο της FSB.

The special forces arrived at the site of the shootout in Moscow. Video: Dmitry Shvets / @mediazzzona

"attacker looks like you",- newly arrived officers instructed (same clothes=tactical clothes)

