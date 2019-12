«Μας μιλούν ατελείωτα για την «παραπομπή» του Ντόναλντ Τραμπ», είπε χθες στον «αέρα» του σταθμού 710 KNUS ο Τσακ Μπόνιγουελ, συμπαρουσιαστής της εκπομπής Chuck & Julie.

«Ναι, θα ευχόσουν για μια καλή ένοπλη επίθεση σε ένα σχολείο προκειμένου να σπάσει η μονοτονία», είπε χαρακτηριστικά ο Μπόνιγουελ, τον οποίον διέκοψε ευθύς αμέσως η συμπαρουσιάστριά του, η οποία του απάντησε εμβρόντητη: «Όχι, όχι, μην το λες αυτό, μην το λες αυτό. Μην τηλεφωνείτε, ο Τσακ δεν το είπε αυτό».

Μια ένοπλη επίθεση «όπου κανείς δεν θα τραυματιζόταν» συνέχισε ο Μπόνιγουελ.

Το σχόλιο, σε μια χώρα όπου οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία είναι συχνές, είχε ως αποτέλεσμα ο σταθμός να σπεύσει να καταδικάσει το περιστατικό.

«Δεδομένης της ιστορίας βίας στα σχολεία, που έχει βυθίσει στο πένθος τον πληθυσμό μας, ο 710 KNUS επιβεβαιώνει ότι ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής Chuck & Julie Τσακ Μπόνιγουελ προέβη σε ανάρμοστο σχόλιο. Ελήφθη η απόφαση να σταματήσει η εκπομπή αμέσως», έγραψε στο Twitter ο σταθμός που εδρεύει στο Ντένβερ.

OFFICIAL STATEMENT:

Given the history of school violence that has plagued our community, 710 KNUS confirms that an inappropriate comment was made on the Chuck & Julie show by co-host Chuck Bonniwell. A programming decision was made to end the program immediately.

— 710 KNUS Denver (@710KNUS) December 19, 2019